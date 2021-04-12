YouTuber Enes Batur'un evini polis bastı iddiası

Ünlü youtuber Enes Batur, Acarkent’teki villasında 23. yaş gününe özel bir parti düzenledi.
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Pandemi kurallarının hiçe sayıldığı partiye yaklaşık 100 kişi katıldı.
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Habertürk'teki habere göre akşam saatlerinde başlayan doğum günü partisine gece 02:00 sularında polis tarafından baskın düzenlendi.
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Partiye katılan bir çok ismin arka kapıdan kaçtığı öğrenilirken polis ekiplerine yakalananlara 3 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.
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Youtuber Enes Batur Sungurtekin, geçtiğimiz yıl karantina kurallarına uymamıştı. Enes Batur'un Koronavirüs'e yakalanmasına rağmen evinde izole olmadığı ortaya çıkmıştı. Bu gelişme üzerine emniyet birimleri harekete geçmişti. Filyasyon ekipleri Sungurtekin’in Beykoz’daki lüks villasında denetleme yapmıştı. Ancak Enes Batur evinde bulunamamıştı. Enes Batur’un evinde olmadığı belirlenmesinin ardından Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçmişti. Karantina kurallarını ihlal eden Enes Batur ve kız arkadaşı Sancaktepe'de bulunan İyi Maya Öğrenci Yurdu'na yerleştirilmişti.