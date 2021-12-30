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YouTube Türkiye 2021'in en popüler müzik videolarını açıkladı

30 Aralık 2021 11:54

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YouTube Türkiye'nin 2021 yılındaki "en"leri açıklandı. İşte en popüler müzik videoları:

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10-Bilal Hancı ve Mustafa Ceceli - Rüzgar

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9-Enes Batur - Ayaz

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8-Burak Bulut ve Mustafa Ceceli ve Kurtuluş Kuş - Leyla Mecnun

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7-Edis - Martılar

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6-Tuğçe Kandemir ft. Eypio - Seni Öptüğüm Sokak

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5-Buray - Alaz Alaz

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4-Sefo - Bilmem mi?

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3-Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş - Nabız

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2-Tuğçe Kandemir - Ah Ellerim Kırılaydı

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1-Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut - Sevmedim Deme

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