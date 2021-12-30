YouTube Türkiye 2021'in en popüler müzik videolarını açıkladı
30 Aralık 2021 11:54
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YouTube Türkiye'nin 2021 yılındaki "en"leri açıklandı. İşte en popüler müzik videoları:
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10-Bilal Hancı ve Mustafa Ceceli - Rüzgar
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8-Burak Bulut ve Mustafa Ceceli ve Kurtuluş Kuş - Leyla Mecnun
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6-Tuğçe Kandemir ft. Eypio - Seni Öptüğüm Sokak
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3-Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş - Nabız
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2-Tuğçe Kandemir - Ah Ellerim Kırılaydı
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1-Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut - Sevmedim Deme
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