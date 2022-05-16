YouTube’dan yeni kısayol hamlesi: Nasıl kullanılacak?
16 Mayıs 2022 13:50
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YouTube uygulamasına eklenen yeni kısayol, müzik videolarının doğrudan YouTube Music platformunda açılmasını sağlayacak.
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Shifdelete’de yer alan habere göre, Android ve iOS kullanıcıları YouTube’daki müzik videolarının sağ üst köşesindeki yuvarlak simgeye tıklayarak doğrudan YouTube Music uygulamasını açabilecekler.
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Bununla birlikte videonun alt kısmında “Sadece ses ile mi açmak istiyorsunuz?” uyarısı çıkacak. Aynı şekilde Aç’a dokunarak da şarkıya ulaşılabilecek.
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Bir videonun sağ üst köşesindeki menü simgesine tıklayıp “Music’le dinleyin” butonuna basarak da müzik direkt olarak uygulamada açılabiliyor.
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Bu geçiş, YouTube’a eklenen yeni ikonla birlikte daha da kolay hale geldi.
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Yalnızca ses biçimini destekleyen videolarda olacak. Bunun sebebi ise: YouTube Müzik’te sadece şarkılara yer veriliyor olması.
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Yeni kısayola erişebilmek için uygulamanın Google Play Store veya App Store üzerinden güncellenmesi gerekiyor.
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