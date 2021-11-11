YouTube’dan yeni karar: Artık gizli hale gelecek
11 Kasım 2021 15:48
16
YouTube’dan yeni karar: Artık gizli hale gelecek
26
YouTube yetkilileri, platformdaki dislike (beğenmeme) sayılarının kullanıcılardan gizleneceğini duyurdu.
36
İçerik üreticileri ise kendi videolarıne gelen dislike sayısını görmeye devam edecek.
46
Webtekno’da yer alan habere göre, yetkililer bu duruma sebep olan şeyin küçük çaplı içerik üreticilerine yapılan nefret baskınları olduğunu belirtti.
56
YouTube’dan yeni karar: Artık gizli hale gelecek
66
YouTube’dan yeni karar: Artık gizli hale gelecek
© Tüm hakları saklıdır.