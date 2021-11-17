Yorgunluk bahane değil; tatmin edici seks için tüyolar!
Sağlıklı bir seks hayatının daha sağlıklı bir yaşamdan stresi düşürmeye birçok faydası olduğu biliniyor. Ancak bazı günler insan çok yorgun olabiliyor... Bazı uzmanlara göre yorgunken bile seks yapmanın daha iyi hissetmenizi sağlama veya partnerinizle bağınızı güçlendirme gibi etkileri olabiliyor. Well and Good'un yaptığı derlemeye göre yorgunken bile tatmin edici seks yapmak, birkaç tüyo ile mümkün…
17 Kasım 2021 10:42
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Sağlıklı bir seks hayatının daha sağlıklı bir yaşamdan stresi düşürmeye birçok faydası olduğu biliniyor. Ancak bazı günler insan çok yorgun olabiliyor... Bazı uzmanlara göre yorgunken bile seks yapmanın daha iyi hissetmenizi sağlama veya partnerinizle bağınızı güçlendirme gibi etkileri olabiliyor. Well and Good'un yaptığı derlemeye göre yorgunken bile tatmin edici seks yapmak, birkaç tüyo ile mümkün…
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1- Seksin penetrasyondan fazlası olduğunu unutmayın- Dr. Allison’a göre penetratif ilişki dışında yollarla da orgazma ulaşabileceğinizi unutmamak özellikle yorgun olduğunuzda faydalı olabilir.
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2- ‘Tembel’ pozisyonları deneyin- Dr. Allison’a göre yorgun olduğunuzda en az eforu harcayacağınız pozisyonları seçmek daha kolay olabilir.
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3- Akşamüstü sevişmeyi deneyin- Well + Good’a göre özellikle uzaktan çalışıyorsanız akşamüstü seks yapmak iyi bir seçenek olabilir.
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4- Kendinize zaman tanıyın- Bazen iş hayatı ve sosyal hayatımızdaki yoğunluk kafamızı meşgul edebilir, enerjimizi oraya ayırmamız gerekebilir. Böyle durumlarda partnerinizle sağlıklı bir şekilde iletişim kurmak faydalı olacaktır.
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5- Yakınlığa öncelik verin- Seks yapmasanız bile partnerinizle yakınlığa önem verin; bu birkaç dakika birbirinizin gözlerine bakmak olsa bile
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6- Daha yavaş seks yapmayı deneyin- Dr. Chavez’e göre ne kadar yavaş yaparsanız, o kadar az enerji harcarsınız!