T24 LogoT24 Logo

Yorganın içindeki kediyi fark etmedi, çamaşır makinesine attı, itfaiye kurtardı

13 Aralık 2021 13:49

14

Yorgan arasında çamaşır makinesine konulan kediyi itfaiye kurtardı

24

Artvin'in Borçka ilçesinde yanlışlıkla yorgan ile çamaşır makinesine konulan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

34

Olay, dün Borçka ilçesinde meydana geldi. Beslediği kediyi fark etmeden yorgan ile birlikte çamaşır makinesinin içine koyan kişi, durumu fark edince kapağı açmaya çalıştı. Ancak başaramadı. Kedinin sahibi, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

44

Eve gelen Borçka Belediyesi itfaiye ekipleri, müdahale ettikleri makinenin suyunu tahliye ederek, kediyi çıkardı. Kedi veterinere götürülerek, sağlık kontrolünden geçirildi.

yorgançamaşır makinesikediitfaiye
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24