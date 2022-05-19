Yöneylem anketi: Genç seçmenin yüzde 20'si kararsız ya da oy kullanmayacak
19 Mayıs 2022 10:59
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Yöneylem Araştırma, 18-22 yaş arasındaki seçmenin oy tercihlerini analiz etti.
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27 il, 3 bin 444 kişi ile yüz yüze Nisan ayında yapılan görüşmeye göre; ilk kez oy kullanacak olan genç seçmen kitlesinin ilk tercihi CHP oldu.
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CHP yüzde 36,9 oy alırken, AKP yüzde 21,2 ile ikinci sırada yer aldı.
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HDP yüzde 9; MHP yüzde 5,1; İyi Parti yüzde 3,9; Saadet yüzde 0,5; DEVA yüzde 0,8 oranında oy aldı.
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Kararsızların oranı yüzde 13 olurken, oy kullanmayacak seçmen oranı ise yüzde 7,1 oldu.
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