Yöneylem anketi: Cumhurbaşkanlığı seçiminde olası 4 aday, Erdoğan'ı geride bırakıyor

Yöneylem Ağustos ayı anketine göre, AKP, yaklaşık 3 puanlık kayıp yaşadı ve oy oranı yüzde 31,5'e geriledi. Ayrıca anket sonuçlarına göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde karşısında Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu çıkması halinde seçimi kazanamadığı görülüyor.
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Uluslararası yayımlanan tüm anketleri bünyesinde toplayarak takipçilerine duyuran Europe Elects, Yöneylem Araştırma’nın Ağustos ayında yaptığı son anket sonuçlarını paylaştı.
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Ankette Millet İttifakı’nın oy oranının Cumhur İttifakı’nın oy oranını geçtiği görüldü. Anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı’nın toplam oy oranı 39,7 oluyor. Millet İttifakı’nın toplam oy oranı ise yüzde 41,8.
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Ankete göre; Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın karşısına ABB Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İyi Parti lideri Meral Akşener veya CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıktığı senaryoda, Erdoğan 4 rakibine de kaybediyor.