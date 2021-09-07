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Yöneylem anketi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, olası seçimde muhalefetin adayına kaybediyor; Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geride bırakıyor

07 Eylül 2021 11:13

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Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi Ağustos ayı araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Araştırma 26 istatistiki bölgeye bağlı 27 ilde 3 bin 40 kişiyle yapıldı. Kararsızlar dağıtıldığında AKP'nin oyları yüzde 31.5, CHP'nin oyu Yüzde 27.1 oldu. HDP barajı geçerken MHP baraj altında kaldı. İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 14.7 olarak hesaplandı.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoan'a asla oy vermeyeceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 56.9 oldu.

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Anketten öne çıkan sonuçlar şöyle:

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Yöneylem anketi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, olası seçimde muhalefetin adayına kaybediyor; Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geride bırakıyor

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Yöneylem anketi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, olası seçimde muhalefetin adayına kaybediyor; Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geride bırakıyor

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Yöneylem anketi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, olası seçimde muhalefetin adayına kaybediyor; Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geride bırakıyor

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Yöneylem anketi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, olası seçimde muhalefetin adayına kaybediyor; Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geride bırakıyor

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Yöneylem anketi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, olası seçimde muhalefetin adayına kaybediyor; Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geride bırakıyor

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Yöneylem anketi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, olası seçimde muhalefetin adayına kaybediyor; Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geride bırakıyor

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Yöneylem anketi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, olası seçimde muhalefetin adayına kaybediyor; Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geride bırakıyor

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Yöneylem anketi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, olası seçimde muhalefetin adayına kaybediyor; Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geride bırakıyor

1222

Yöneylem anketi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, olası seçimde muhalefetin adayına kaybediyor; Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geride bırakıyor

1322

Yöneylem anketi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, olası seçimde muhalefetin adayına kaybediyor; Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geride bırakıyor

1422

Yöneylem anketi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, olası seçimde muhalefetin adayına kaybediyor; Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geride bırakıyor

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Yöneylem anketi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, olası seçimde muhalefetin adayına kaybediyor; Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geride bırakıyor

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Yöneylem anketi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, olası seçimde muhalefetin adayına kaybediyor; Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geride bırakıyor

1722

Yöneylem anketi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, olası seçimde muhalefetin adayına kaybediyor; Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geride bırakıyor

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Yöneylem anketi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, olası seçimde muhalefetin adayına kaybediyor; Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geride bırakıyor

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Yöneylem anketi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, olası seçimde muhalefetin adayına kaybediyor; Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geride bırakıyor

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Yöneylem anketi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, olası seçimde muhalefetin adayına kaybediyor; Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geride bırakıyor

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Yöneylem anketi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, olası seçimde muhalefetin adayına kaybediyor; Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geride bırakıyor

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Yöneylem anketi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, olası seçimde muhalefetin adayına kaybediyor; Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geride bırakıyor

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