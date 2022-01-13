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Yöneylem anketi: AKP ile CHP'nin oyları kafa kafaya

13 Ocak 2022 13:15

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Yöneylem Araştırma, 3-7 Ocak tarihleri arasında Türkiye Siyaset Paneli araştırmasının sonuçlarını yayımladı.

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27 ilde 2 bin 2 kişiyle yapılan araştırmada katılımcıların milletvekili seçimlerindeki tercihleri araştırıldı. Katılımcılara "Önümüzdeki pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz" sorusu yöneltildi.

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Buna göre, kararsızlar dağıtılmadan AKP'nin oy oranı 26,9; CHP'nin oy oranı ise 26,3 oldu. İyi Parti yüzde 10,4; HDP yüzde 8,2; MHP, yüzde 4,7 oranında oy aldı.

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Araştırmaya göre, kararsızlar dağıtıldığında AKP ve CHP'nin oyları arasında 0,8 puan olduğu görüldü. AKP'nin oy oranı yüzde 32,3; CHP'nin oy oranı ise yüzde 31,5 olarak hesaplandı. 

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MHP'nin oy oranının 6,2'ye gerilediği görüldü. İyi Parti'nin oy oranı 12,6 olarak, HDP'nin ise 9,2 olarak hesaplandı. 

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