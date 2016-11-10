Yolu cezaevinden geçen futbolcular

Arsenal tarihinin en iyi savunma oyuncusu olarak gösterilen Adams, başarılı bir kariyere sahip olsa da başı alkolle dertteydi. 1990 yılının Mayıs ayında bir trafik kazası geçiren Adams'ın 27 kez de hız sınırlarını aştığı tespit edildi. O yılın Aralık ayında 4 aylık hapis cezasına çarptırılan Adams, Şubat ayında salıverildi.
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Sokak ortasında kavga etmek ve mülkiyet alanına saldırı suçlarından iki kez mahkemeye çıkan Barton, 6 ay hapis cezasına çarptırılmış ve 77 gün hapiste kalıp salınmıştı. Kariyeri boyunca futbolundan çok saha içindeki agresif tavırları ve olay hareketleriyle gündeme kalan Barton'un ortanca kardeşi Michael de ırkçı bir cinayete yardımcılık ettiği gerekçesiyle yarı ömürlük hapis cezasına çarptırılmıştı.
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George Best, Manchester United'ın da en iyi oyuncularından birisiydi. Ancak saha içindeki müthiş kabiliyetleri her zaman sıradışı davranışları nedeniyle gölgede kaldı. 'Alkolik' olarak nitelendirilebilecek olan Best, 1984 yılında polise hakaret ettiği ve kefaleti ödeyememesi endeniyle 3 ay boyunca hapse girdi. Alkole yenilen Best, 2005 yılında çoklu organ yetmezliği yaşayarak hayata veda etti.
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Duncan Ferguson, agresif yapısıyla bilinen bir isimdi. 1995 yılında takımına FA Cup'ı kazandıran isimlerden olan Ferguson, 1994 yılında oynanan bir maçta rakibine kafa atmış, kırmızı kart bile görmemesine rağmen 3 ay hapis cezası alarak 44 günlük cezasını çektikten sonra serbest bırakılmıştı.
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Arsenal'in unutulmaz isimlerinden birisi olan ve kırmızı-beyazlı forma altında 285 resmi maça çıkıp 284 gole imza atan Ian Wright'in hikâyesi ise biraz enteresan. Hikayeyi kısa tutalım. Arabasının vergilerini ve sigortalarını ödemeyen Wright, 2 haftalık bir hapis cezasına çaprtırıldı. Hapisten çıktığında ise yıldız futbolcunun gözyaşlarını tutamadıığı görülmüştü.
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Liverpool forması giyerken 1988-89 sezonunun 3 aylık kısmını hapise girmesiyle kaçıran Molby, bir sonraki sezonda ise takımıyla şampiyonluk yaşamıştı. Molby, Liverpool kariyeri boyunca 281 maça çıkarken, 58 gole imza attı.
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Kariyerinde Arsenal ve Liverpool gibi önemli İngiliz ekiplerinin formasını gien Jermaine Pennant, Birmingham forması giyerken 2005 yılında aracıyla bir trafik lambasına çarpmış, daha sonra polis tarafından yapılan tetkiklerde yasal sınırın 2.5 katı fazla alkol aldığı belirlenince 3 aylık hapis cezasına çaptırılmıştı. 30 gün boyunca hapis yatan Pennant, daha sonra şatlı olarak salınmış ve Tottenham maçına elektronik etiketle çıkmıştı
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Kariyeri boyunca attığı 41 golle tüm zamanların en golcü 4. kalecisi olan Higuita, 1990'lı yıllarda Kolombiya'da yasadışı işlere karıştı. Ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın sorumlu tutulduğu bir çocuk kaçırma olayına yardımcılık yapmakla suçlanan Higuita, 7 aylık hapist cezasına çaptırıldı. Higuita, alınan fidye parasını dağıtmaktan sorumlu tutuldu ve bu da Kolombiya yasalarına aykırıydı.
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Altyapısından yetiştiği Arsenal'de 1962-1977 yılları arasında forma giyen Storey, iki kez hapse girmişti. 1971 yılında sahte altın bastırmaktan 3 yıl hapse mahkum edilen Storey, serbest kaldıktan sonra da rahat durmamış ve bu kez de yasadışı genelev çalıştırma suçundan dolayı 1 yıl hapis yatmıştı.
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Sheffield formasıyla 300'ün üzerinde maça çıkan Swan'ın adı ne yazık ki bu başarısıyla değil, karıştığı bahis skandalıyla anılıyor. 1962 yılında takımı Sheffield'ın Ispwich ile oynayacağı maçı kaybedeceğine dair iki arkadaşıyla birlikte bahis yapan savunma oyuncusu, suçunun ortaya çıkmasının ardından 4 aylık hapis cezasına çarptırıldı ve ömür boyu futboldan men edildi. Futboldan men cezası ise daha sonradan kaldırıldı.(Goal.com)