Yolcularını bekletmemek için Whatsapp grubu kuran İETT şoförü Hikmet Abi böyle uğurlandı...
15 Mart 2017 18:57
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İETT’nin 256 numaralı Taksim – Yeditepe Üniversitesi hattında otobüs şoförlüğü yapan sıcak kalpli, yolcuların sevgilisi Hikmet Abi, iki gün önce emekliliğe ayrıldı.
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Emekliliğe ayrıldıktan sonra da otobüsü süsleyerek yolcularına buruk bir sevinç yaşattı.
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Hikmet Yılmaz geçen yıl bu iyi kalbiyle haber manşetlerini süslemişti.
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Genelde sabah saatlerinde otobüse binebn yolcuları pek hoş karşılayan şoförler olmazken, Hikmet Abi yolcularını ailesi gibi görüyordu.
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Yolcuları soğukta beklemesinler diye durağa gelmeden arıyor, WhatsApp’tan trafik ve yol bilgisi paylaşıyordu.
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Yolcuları da bu jestlere karşılık vererek Hikmet Yılmaz’ın ne doğum gününü ne de Babalar Günü’nü unutmuyordu.
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“Ben onların Hikmet abileriyim, onlar da benim ailemin bir ferdi gibi.”
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O Hikmet Abi artık emekli oldu ve jübilesini 13 Mart’da otobüsünü süsleyerek yaptı…
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Twitter’da paylaşılan görselde Hikmet Abi’nin son seferinde otobüsü süslediği ve yolculara ikramlarda bulunduğu görülüyor…
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Sevenleri ise Hikmet Abi’yi böyle uğurladı...
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