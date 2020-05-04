Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren 'Yoksul Doktoru' Prof. Dr. Murat Dilmener’e veda
04 Mayıs 2020 14:31
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Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren 'Yoksul Doktoru' Prof. Dr. Murat Dilmener’e veda
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Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Murat Dilmener için İstanbul Tıp Fakültesi önünde anma töreni düzenlendi.
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Sağlık çalışanları Dilmener için saygı duruşunda bulundu.
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Yoksul hastaları tedavi ettiği için Dilmener hakkında soruşturma başlatılmıştı
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78 yaşındaki Prof. Dr. Murat Dilmener Koronavirüs nedeniyle 1 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu.
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'Yoksul Doktoru' Prof. Dr. Murat Dilmener’e veda
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'Yoksul Doktoru' Prof. Dr. Murat Dilmener’e veda
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'Yoksul Doktoru' Prof. Dr. Murat Dilmener’e veda
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