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Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren 'Yoksul Doktoru' Prof. Dr. Murat Dilmener’e veda

04 Mayıs 2020 14:31

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Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren 'Yoksul Doktoru' Prof. Dr. Murat Dilmener’e veda

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Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Murat Dilmener için İstanbul Tıp Fakültesi önünde anma töreni düzenlendi.

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Sağlık çalışanları Dilmener için saygı duruşunda bulundu.

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Yoksul hastaları tedavi ettiği için Dilmener hakkında soruşturma başlatılmıştı

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78 yaşındaki Prof. Dr. Murat Dilmener Koronavirüs nedeniyle 1 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu.

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'Yoksul Doktoru' Prof. Dr. Murat Dilmener’e veda

78

'Yoksul Doktoru' Prof. Dr. Murat Dilmener’e veda

88

'Yoksul Doktoru' Prof. Dr. Murat Dilmener’e veda

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yoksul doktoruMurat DilmenervedaKoronavirüs
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