Yoğunluk nedeniyle şebeke sorunu yaşandı; GSM operatörleri birbirlerini suçladı
Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone olmak üzere Türkiye'nin önde gelen operatör firmaları, bayramın ilk gününde yaşanan yoğunluk nedeniyle hizmet veremez hale geldi. Sosyal medya kullanıcıları, yaşanan problem nedeniyle servis sağlayıcılarına ateş püskürdü.
24 Mayıs 2020 17:55
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Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone olmak üzere Türkiye’nin önde gelen operatörlerinde yaşanan bu sıkıntı, kısa sürede sosyal medyanın gündemi hâline geldi. Twitter başta olmak üzere pek çok sosyal medya platformunda kullanıcılar, operatörleri adeta topa tuttu.
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Hizmet sağlayıcılarında meydana gelen arıza ve sorunları gerçek zamanlı olarak gösteren Downdetector verilerine baktığımızda, özellikle Turkcell ve Türk Telekom müşterilerinin sorundan daha fazla etkilendiğini görebiliyoruz. Öte yandan operatör problemlerinin en sık yaşandığı iller arasındaysa sizlerin de tahmin edebileceği gibi İstanbul, Ankara, İzmir ve çevre bölgeler yer alıyor.
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Operatörler ise tepkiler üzerine yaptıkları açıklamalarında birbirlerine suç attı.
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Vodafone yaşanan sorunla ilgili, "Diğer operatörler yönüne yaptığınız aramalarda problem yaşıyor olabilirsiniz. Sorun Vodafone kaynaklı değildir." dedi.
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Yaşanan sorun üzerine açıklama yapan Türk Telekom, "Diğer operatörlere doğru yaptığınız aramalarda yaşanan sorun, Türk Telekom kaynaklı değildir. Türk Telekom kullanıcılarının kendi aralarında yaptıkları aramalarda hiçbir sorun yaşanmamaktadır" ifadelerine yer verdi.
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Turkcell konuya ilişkin, "Turkcell'lilerin diğer Turkcell'li kullanıcılara doğru yaptıkları aramalarda herhangi bir aksama bulunmamaktadır. Şebekemizden diğer operatörlere yönelik gerçekleşen aramalarda ise Turkcell kaynaklı olmayan kesintiler meydana geldiği görülmektedir." açıklamasını yaptı.