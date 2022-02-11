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YKS başvuruları bugün başlıyor

Başvurular ne zaman sona erecek, nasıl kayıt yaptırılacak?

11 Şubat 2022 10:14

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YKS başvuruları bugün başlıyor, başvurular ne zaman sona erecek, nasıl kayıt yaptırılacak?

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları bugün başlıyor. 18-19 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı için başvurular bugün başlayacak, 7 Mart'ta sona erecek.

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YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?  | YKS sınav başvuruları için ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan bireyler, https://ais.osym.gov.tr adresinden başvurularını gerçekleştirecekler. Ancak fotoğrafı bulunmayan adaylar ise başvuru merkezlerine gidecekler.

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YKS 2022 NE ZAMAN? Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) SINAV TARİHİ: 18.06.2022 BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022 SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) SINAV TARİHİ: 19.06.2022 BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022 SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) SINAV TARİHİ: 19.06.2022 BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022 SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

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HES kodu zorunlu | Sınava girişte HES kodu zorunlu olduğundan adayların, HES kodunu başvurudan önce edinmiş olması gerekiyor.

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