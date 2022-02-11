Başvurular ne zaman sona erecek, nasıl kayıt yaptırılacak?
11 Şubat 2022 10:14
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YKS başvuruları bugün başlıyor, başvurular ne zaman sona erecek, nasıl kayıt yaptırılacak?
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları bugün başlıyor. 18-19 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı için başvurular bugün başlayacak, 7 Mart'ta sona erecek.
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YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? | YKS sınav başvuruları için ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan bireyler, https://ais.osym.gov.tr adresinden başvurularını gerçekleştirecekler. Ancak fotoğrafı bulunmayan adaylar ise başvuru merkezlerine gidecekler.