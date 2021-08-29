Yiyecek bulmakta zorlanan yaban keçileri köye indi
29 Ağustos 2021 13:02
18
Yiyecek bulmakta zorlanan yaban keçileri köye indi
28
Bozayı, su samuru, vaşak, çengel boynuzlu dağ keçisi, kurt, baykuş, porsuk ile alaca sansar gibi birçok canlının yaşadığı Tunceli’de, mevsime bağlı ot ve su kaynaklarının azlığı bazı hayvanları da olumsuz etkiliyor.
38
Yüksek rakımlı sarp dağlarda yaşamlarını sürdüren koruma altındaki yaban keçileri de yiyecek bulmakta zorlandığı için sık sık yerleşim yerlerinin yakınına kadar iniyor.
48
Kente bağlı Hozat ilçesindeki Demirkapı köyünü mesken tutan keçiler, buradaki derelerden su ihtiyacını gideriyor ve tarlalarda otlayarak karınlarını doyuruyor.
58
Yiyecek bulmakta zorlanan yaban keçileri köye indi
68
Yiyecek bulmakta zorlanan yaban keçileri köye indi
78
Yiyecek bulmakta zorlanan yaban keçileri köye indi
88
Yiyecek bulmakta zorlanan yaban keçileri köye indi