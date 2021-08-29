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Yiyecek bulmakta zorlanan yaban keçileri köye indi

29 Ağustos 2021 13:02

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Yiyecek bulmakta zorlanan yaban keçileri köye indi

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Bozayı, su samuru, vaşak, çengel boynuzlu dağ keçisi, kurt, baykuş, porsuk ile alaca sansar gibi birçok canlının yaşadığı Tunceli’de, mevsime bağlı ot ve su kaynaklarının azlığı bazı hayvanları da olumsuz etkiliyor.

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Yüksek rakımlı sarp dağlarda yaşamlarını sürdüren koruma altındaki yaban keçileri de yiyecek bulmakta zorlandığı için sık sık yerleşim yerlerinin yakınına kadar iniyor.

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Kente bağlı Hozat ilçesindeki Demirkapı köyünü mesken tutan keçiler, buradaki derelerden su ihtiyacını gideriyor ve tarlalarda otlayarak karınlarını doyuruyor.

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Yiyecek bulmakta zorlanan yaban keçileri köye indi

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Yiyecek bulmakta zorlanan yaban keçileri köye indi

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Yiyecek bulmakta zorlanan yaban keçileri köye indi

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Yiyecek bulmakta zorlanan yaban keçileri köye indi

yiyecekyabankeçiköy
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