Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı yarışmasında dereceye giren fotoğraflar belli oldu
2020 Vahşi Yaşam Ödülü, Rus fotoğrafçı Sergay Gorshkov'un çektiği ağaca sarılan kaplan fotoğrafına verildi. Gorshkov, 11 ay boyunca ormanda bıraktığı bir gizli kamera sayesinde ödül alan fotoğrafı çekti.
14 Ekim 2020 18:10
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İngiltere’nin başkenti Londra’daki Doğa Tarihi Müzesi tarafından her yıl düzenlenen Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı yarışmasında kazanan isim belli oldu.
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us fotoğrafçı Sergey Gorshkov, Sibirya kaplanının nadir görülen bir anını yakalayarak Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı ödülüne layık görüldü