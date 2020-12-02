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Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Yarışması'nda 2020 Halkın Seçimi Ödülü kısa listesine giren kareler

02 Aralık 2020 16:23

110

İngiliz fotoğrafçı Neil Anderson'un çalışması

210

ABD'li fotoğrafçı Andrew Lee'nin Aile Portresi başlıklı çalışması

310

ABD'li fotoğrafçı Guillermo Esteves'in fotoğrafı, ABD'nin Wyoming eyaletindeki Grand Teton Milli Parkı'nda çekildi

410

Avustralyalı fotoğrafçı Douglas Gimesy'nin Yarasa Kadın başlıklı çalışması

510

ABD'li fotoğrafçı Kirsten Luce'nin Sirkin Sahne Arkası' başlıklı çalışması

610

Alman asıllı Güney Afrikalı fotoğrafçı Thomas Peschak'ın fotoğrafı

710

İspanyol fotoğrafçı Sergio Marijuán Campuzano'nun 'Yaşama Açılan Pencere' başlıklı çalışması

810

Avustralyalı fotoğrafçı Gary Meredith'in 'Ejderha Dinlenmede' başlıklı fotoğrafı

910

İngiliz fotoğrafçı Joseph Dominic Anthony'in çalışması, Hong Kong'daki Mai Po Milli Parkı'nda çekildi

1010

Rus fotoğrafçı Andrey Shpatak'ın 'Göz Göze' başlıklı fotoğrafı

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