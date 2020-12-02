Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Yarışması'nda 2020 Halkın Seçimi Ödülü kısa listesine giren kareler
02 Aralık 2020 16:23
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İngiliz fotoğrafçı Neil Anderson'un çalışması
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ABD'li fotoğrafçı Andrew Lee'nin Aile Portresi başlıklı çalışması
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ABD'li fotoğrafçı Guillermo Esteves'in fotoğrafı, ABD'nin Wyoming eyaletindeki Grand Teton Milli Parkı'nda çekildi
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Avustralyalı fotoğrafçı Douglas Gimesy'nin Yarasa Kadın başlıklı çalışması
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ABD'li fotoğrafçı Kirsten Luce'nin Sirkin Sahne Arkası' başlıklı çalışması
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Alman asıllı Güney Afrikalı fotoğrafçı Thomas Peschak'ın fotoğrafı
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İspanyol fotoğrafçı Sergio Marijuán Campuzano'nun 'Yaşama Açılan Pencere' başlıklı çalışması
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Avustralyalı fotoğrafçı Gary Meredith'in 'Ejderha Dinlenmede' başlıklı fotoğrafı
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İngiliz fotoğrafçı Joseph Dominic Anthony'in çalışması, Hong Kong'daki Mai Po Milli Parkı'nda çekildi
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Rus fotoğrafçı Andrey Shpatak'ın 'Göz Göze' başlıklı fotoğrafı
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