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Yılın Manzara Fotoğrafçısı yarışmasının en etkileyici kareleri

Uluslararası Yılın Manzara Fotoğrafçısı 2019 yarışmasını Rus sanatçı Oleg Erşov, dört fotoğrafıyla kazandı. (Kaynak: BBC Türkçe)

11 Şubat 2020 14:14

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Fleswick Körfezi, İngiltere | Erşov 3 bin 400 fotoğraf ile katılan 840 rakibini geçmeyi başardı. Üstteki fotoğrafı İngiltere, alttaki fotoğrafı ise İzlanda'dan manzaralar içeriyor. Ödülün ardından konuşan Erşov, "Manzara fotoğrafçılığına olan tutkum doğa sevgimden kaynaklanıyor. Özellikle de insan müdahalesinin henüz mümkün olmadığı yerlere dair sevgimden" dedi.

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Blafellsa, İzlanda | Erşov, "Gün doğumunda sahada olmak ve günün başlangıcını izlemek bana büyük bir yaşam enerjisi veriyor" dedi. Amatör bir fotoğrafçı olan Erşov, fotoğraf tutkusunun peşinden gidebilmek için bir gıda dağıtım şirketinde çalışarak para kazanıyor. Fotoğraf çekimi için en sevdiği yerlerin İzlanda, İskoçya ve ABD'nin güneybatısı olduğunu söylüyor.

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Kerlingarfjoll, İzlanda | Erşov, "Fotoğrafçılığa ilgim 2007'de ilk DSLR kameramı alıp ABD'nin güneybatısında bir fotoğraf turuna katılmamla başladı" diyor ve ekliyor: "Doğadaki renklerin, dokuların ve manzaraların çeşitliliği beni şaşkına çevirmişti."

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Haifoss, İzlanda |

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Fransız fotoğrafçı Magali Chesnel ikincilik ödülünü tek bir fotoğrafla kazandı. Yol Tuzunun Hasadı adlı fotoğrafta Fransa'nın Gruissan bölgesinde tuz üretilen Salin de l'ile Saint Martin yer alıyor.

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Bonaire, Hollanda Karayipleri | İkincilik ödülü, tek fotoğraf: Sander Grefte, Hollanda

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Şarkiya Çölü, Umman | Üçüncülük ödülü, tek fotoğraf: Adam Hoszang, Macaristan

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Madeira, Portekiz | Tek Ağaç Fotoğrafı: Anke Butawitsch, Almanya

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SpaceX roketinin egzozundan çıkan duman, Sierra Nevada, California, ABD | Cennetlik Bulut Ödülü: Brandon Yoshizawa, ABD

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Lencois Maranhenses, Brezilya'da çekilen bu fotoğrafta renkli kumlar görülüyor | Havadan Çekilmiş Soyut Fotoğraf Ödülü: Ignacio Palacios, Avustralya

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Batı Moğolistan | Manzara içinde Vahşi Yaşam Ödülü: Ricardo Da Cunha, Avustralya

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Orta Balkanlar Ulusal Parkı, Bulgaristan | Kar ve Buz Ödülü: Veselin Atanasov, Bulgaristan

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Yarışmada dereceye giremeyen 101 fotoğraf da ayrıca derlendi. Bunlardan bir kısmı şöyle: North Cainevlle Mesa, Capitol Reef Ulusal Parkı, Utah, ABD

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Sierras, California, ABD

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Lincoln's Rock, Mavi Dağlar, Yeni Güney Galler, Avustralya

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Cozia Ulusal Parkı, Romanya

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Page, Arizona, ABD

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Yosemite Ulusal Parkı Park, California, ABD

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Torio, İtalya

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Hırvatistan

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Pembe Tuz Gölü, Kalbarri, Batı Avustralya

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Vatnajokull Ulusal Parkı, İzlanda

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