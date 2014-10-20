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Yılın ilk kar yağışı düştü, ulaşım felç oldu

20 Ekim 2014 16:43

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesi'nde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başldı. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi bulduğu Yüksekova'da, 50 köy ve 100 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

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Yüksekova ilçe merkezinde 4 gündür aralıklarla etkili olan yağmur, gece saatlerinden itibaren yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Sabahın erken saatlerinden itibaren soğuk hava, kar ve sis etkili olmaya başladı.

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Yoğun şekilde yağan kar, kısa sürede şehir merkezini beyaza bürüdü.

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Trafikte aksamalar yaşanırken, ilçe merkezindeki kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu.

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Kar, henüz yapraklarını dökmeyen ağaçlara da büyük zarar verdi. Birçok ağacın dalları kar nedeniyle kırıldı.

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Yoğun karla köy yolları da kapandı. Yetkililer, 50 köy ve yaklaşık 100 mezranın yolunun kardan ulaşıma kapandığını belirtirken, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüğünü belirttiler.

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