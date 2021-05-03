Yılın ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefonlar
03 Mayıs 2021 12:18
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Akıllı telefon pazarında 2021'in ilk çeyrek sonuçları açıklandı. İşte 2021'in ilk raporunda en çok akıllı telefon satışı yapan markalar.
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Samsung 2021'in ilk çeyreğinde 76.5 milyon akıllı telefon satmayı başararak liderliğini korudu. Yüzde 22'lik bir payın sahibi oldu.
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Listenin ikinci sırasında Apple, 52.4 milyon satış ile yüzde 15'lik bir dilimde yer alıyor.
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Üçüncü sırada ise bir sürpriz var. Xiaomi, şimdiye kadarki en iyi yıl içi çeyrek performansını sergileyerek ve satışlarını yüzde 62 oranında arttırdı ve 49 milyon ünite satışı ile 3'üncü sıraya yerleşmiş durumda.
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OPPO da önemli bir başarı sergiledi. Satışlarını yüzde 60 oranında artıran OPPO, 37.6 milyon ünite satış ile 4'üncü sırada yer aldı.
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Bir başka Çinli şirket olan Vivo da 36 milyon adet ile 5'inci sırada.
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Huawei, ABD ile son dönemde yaşadığı sorunlar neticesinde listede gerilemiş durumda. Huawei, raporda 18.6 milyon adet satış ile kendine 7'inci sırada yer bulabilmiş.