Yılın en iyi video oyunları açıklandı

Oyun dünyasının en prestijli etkinlikleri arasında yer alan The Game Awards 2021 resmen tamamlandı. Ödüller; Yılın Oyunu, En İyi Oyun Yönetimi, En İyi Anlatı ve En İyi Aksiyon Oyunu ve En İyi Dövüş Oyunu gibi türe özel ödüller dahil olmak üzere 20’den fazla kategoride dağıtıldı. İşte The Game Awards kazananları...
11 Aralık 2021 12:00
116
Yılın Oyunu, En İyi Çok Oyunculu ve En İyi Aile Oyunu: It Takes Two (Hazelight Studios/EA)
216
En İyi Oyun Yönetmeni ve En İyi Sanat Yönetmeni: Deathloop (Arkane Studios/Bethesda)
316
En İyi Anlatı: Marvel’s Guardians of the Galaxy (Eidos Montreal/Square Enix)
416
En İyi Devam Eden Oyun: Final Fantasy XIV Online (Square Enix)
516
En Çok Beklenen Oyun: Elden Ring (FromSoftware/Bandai Namco)
616
En İyi Aksiyon/Macera: Metroid Dread (Mercury Steam/Nintendo)
716
En İyi Role Playing: Tales of Arise (Bandai Namco)
816
En İyi Dövüş Oyunu: Guilty Gear -Strive- (Arc System Works)
916
En İyi Strateji: Age of Empires IV (Relic Entertainment/Xbox Game Studios)
1016
En İyi Spor/Yarış Oyunu, En İyi Ses Tasarımı ve Erişilebilirlikte Yenilik: Forza Horizon 5 (Playground Games/Xbox Game Studios)
1116
En İyi Aksiyon: Returnal (Housemarque/SIE)
1216
En İyi VR/AR: Resident Evil 4 (Armature Studio/Capcom/Oculus Studios)
1316
En İyi Mobil Oyunu: Genshin Impact (MiHoYo)
1416
En İyi Bağımsız Yapımcı ve En İyi Çıkış Yapan Bağımsız Yapımcı: Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab)
1516
En İyi Skor ve Müzik: NieR Replicant ver.1.22474487139 (Keiichi Okabe, composer)
1616
En İyi Esports Oyunu: League of Legends (Riot Games)