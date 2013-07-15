Yılın en iyi seyahat fotoğrafları!

'Royal Geographical Society' 2012'nin en iyi seyahat fotoğraflarını seçti.
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Coğrafya ve ilgili bilim dallarının geliştirilmesi amacıyla Britanya Krallığı'nca 1830'da kurulan 'Royal Geographical Society'nin her yıl düzenlediği Seyahat Fotoğrafları yarışmasında dereceye giren tüm fotoğraflar, kurumda hafta boyunca sergileniyor olacak.
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Dünyanın çok farklı yerlerinde çekilmiş birbirinden ilginç karelerin yollandığı yarışmanın katılım şartları oldukça esnek.
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Amatör, profesyonel ve her yaştan fotoğrafçı şansını deneyebiliyor. Bu seneki katılımcılar arasında yer alan 11 yaşındaki yarışmacı bunun en güzel örneği.
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Royal Geographical Society'de 17 Temmuz'da da fotoğraf festivali başlayacak
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Etkinliğe Andy Rouse, Colin Prior, Steve Bloom, Nick Danziger, Chris Weston, Jim Marks, Martin Hartley ve Philip Lee Harvey gibi usta fotoğrafçılar konuşmacı olarak katılıyor.