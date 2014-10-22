Yılın en iyi biyoloji fotoğrafları

Biyoloji Topluluğu (Society of Biology)’nin her yıl verdiği fotoğraf ödülleri, bu yıl da sahipleirni buldu. 2014’ün kazananları arasında vahşi bir leopar, uzaydan gelmişe benzeyen bir örümcek ve Yellowstone doğal parkındaki Grand Prismatic Spring adlı kaplıcanın görüntüleri de var. Bu yılki yarışmanın konusu “Ev, Habitat ve Sığınak” olarak belirlenmişti. Yaklaşık 800 fotoğrafın katıldığı yarışmada, Billy Clapham yılın fotoğrafçısı seçildi. 17 yaşındaki Nagarjun Ram’ın ağaca çıkan leopar fotoğrafı ona “Genç fotoğrafçılar” dalında ödül getirirken, 9 fotoğraf daha dereceye girdi. Yılın Fotoğrafçısı dalında finale kaldı
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Grand Prismatic Spring adlı kaplıcadaki bizonlar, Lukas Gawenda Yılın Fotoğrafçısı dalında “Övgüye Değer” bulundu
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Yılın Genç Fotoğrafçısı dalında “Övgüye Değer” bulundu
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Yılın Fotoğrafçısı dalında finale kaldı
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Yılın Fotoğrafçısı dalında finale kaldı
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Yılın Fotoğrafçısı dalında finale kaldı
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Yılın Fotoğrafçısı dalında finale kaldı
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Yılın Fotoğrafçısı ödülünün sahibi
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Taze suyun içinde capcanlı bir karın, Matteo Riccardo Di Nicola
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2014 Yılının Fotoğrafçısı dalında ikincilik ödülünü kazandı
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Yılın Genç Fotoğrafçısı dalında birinci oldu (Kaynak: Radikal)