Yıldızların gol sevinçleri ne anlama geliyor?

Lionel Messi gol attığında göklere doğru iki parmağını kaldırıyor. Arjantinli yıldız aslında gökleri değil, çocukken boyuna rağmen futbolcu olabileceğine inanıp ilk antrenörüyle kendisini takıma alması için kavga eden ve futbolcu olmasını sağlayan büyükannesini işaret ediyor.
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Mesut Özil gol attıktan sonra parmağını emerek parmaklarıyla bir "M" işareti yapıyor. Bu hareketle küçük yeğeni Mira'ya selam gönderiyor.
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Griezmann ünlü rapçi Drake'in Hotline Bling adlı şarkısının klibindeki hareketleri taklit ediyor.
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Bale’ın “Eleven of Hearts” ismiyle forma numarasına patentlediği kalp işareti sevincinin ilk sahibi Alexandre Pato’ydu. Brezilyalı sevgilisi Sthefany’ye mesaj göndermek istiyordu
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Golcü futbolcu rakiplerini ısırma hikayeleri kadar dikkat çekici olmasa da attığı gollerin çoğundan sonra el bileğini öperek eşine, sonra da üç parmağına birer öpücük kondurarak üç çocuğuna selam gönderiyor.
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Sunderland'de üst üste goller attığı sırada ağları sarstıktan sonra bir elini ısırmasıyla dikkat çekiyordu. Kendisi açıklıyor: "İtalya'da bir şeyi çok isteyen bir insan için pes etmeyen savaşçılar kastedilerek 'Dişlerinin arasında bıçak varmış gibi’ denir."
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Bafetimbi Gomis attığı gollerden sonra yaptığı panter taklitleriyle aslında kendisinden önce altyapısından yetiştiği kulüp Saint Etienne'de golleri sıralamış (yine kendisi gibi) Afrika kökenli golcü Salif Keita'ya selam gönderiyor.
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Daniel Sturridge bu dansın kuzenleriyle arasında bir şaka olarak çıkmış ve gollerinden sonra onlara böyle mesaj gönderiyormuş.
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Manchester United'a transferiyle olay yaratan Paul Pogba'yla genç yetenek Jesse Lingard'ın gollerden sonra yaptıkları "Dab" anıyla anılan bu küçük dans/selamlaşma hareketini aslında meşhur eden isim ünlü Amerikan futbolcusu Cam Newton'dan başkası değil. (goal.com)