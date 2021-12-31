Yılbaşında televizyonda ne var?

Yılbaşına özel birbirinden renkli ve eğlenceli programlarla ilgili araştırmalar şimdiden başlamış durumda. Peki, bu yılbaşı televizyon kanallarında hangi programlar yayınlanacak? İşte 31 Aralık Cuma akşamı televizyon kanalları ile dijital medya platformlarında yer alacak içerikler
311
Kanal D - Şarkılar Bizi Söyler | Konuklar: Hande Yener, Uğur Aslan, Cengiz Kurtoğlu, Kibariye, Coşkun Sabah, Resul Dindar, Harem, Elmira Dans Grubu, Özgür Can Çoban, Ömer Faruk Bostan, Rumeli Orhan & Kemal ve Ankaralı Coşkun'un konuk olduğu Şarkılar Bizi Söyler, 'Yılbaşı Özel' bölümüyle Cuma 20.00'de Kanal D'de!
411
STAR TV - İbo SHOW | İbo Show'un 2022 Yılbaşı özel programında ünlüler geçidi var. Bülent Ersoy'un da katılması beklenen gecede Diva'ya orkestradan veto geldi. Bülent Ersoy'un geçen aylarda Kıbrıs'ta tutuklanan orkestrasına sahip çıkmaması gündem olmuştu. O ekipten iki kişi İbrahim Tatlıses'in ekibine geçti ve Bülent Ersoy'a rest çekti.
511
ATV - Kim Milyoner Olmak İster | Yılbaşı özel konukları arasında Ferman Akgül, Serkan Kaya yer alıyor.
611
SHOW TV - Güldür Güldür Yılbaşı Özel | Güldür Güldür Show'un Yılbaşı konukları arasında; Tuncay Şanlı, Ümit Karan, Olcay Şahan, Hami Mandıralı, Buray, Kobra Murat, Kobra İbrahim, Erdal Erzincan ve Emel Sayın yer alıyor.
711
TV8 - O SES Türkiye Yılbaşı Özel |Konuklar: Çağlar Ertuğrul- Deniz Baysal, Fahriye Evcen -Barış Arduç, Pınar Deniz - Kaan Urgancıoğlu, Müge Anlı, Melis Sezen, Burcu Özberk, İlhan Şen, Eda Ece, Murat Yıldırım, Merve Dizdar