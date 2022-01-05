Yılbaşı sonrası hastanelerde Koronavirüs PCR sırası uzadı
05 Ocak 2022 13:26
112
Yılbaşı sonrası hastanelerde Koronavirüs PCR sırası uzadı
212
Aşılanma yüzdesinin yüzde 76,4 olduğu İstanbul'da, Delta varyantına göre iki kat yayılma hızına sahip Omicron varyantı nedeniyle vatandaşlar PCR testi yaptırmak ve aşı olmak için hastanelere yöneldi.
312
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Beykoz Devlet Hastanesi, Beylikdüzü Devlet Hastanesi, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde PCR testi ve aşı olmaya gelen vatandaşlar yoğunluğa neden oldu. Sarıyer Hamidiye Etfal Hastanesi ile İstinye Devlet Hastanesi’ne de Kovid-19 testi olmaya gelenler uzun kuyruklar oluşturdu. Hastane önünde başlayan sıra yol boyunca devam etti. Sosyal mesafeye dikkat ederek sırada bekleyen vatandaşlar, test yaptırmaya devam ediyor.
412
Omicron varyantındaki hızlı ilerlemeye ilişkin, AA muhabirine değerlendirmede bulunan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Omicron'un bu şekilde artacağının tahmin edildiğini, beklenen bir artış olduğunu söyledi.
512
İstanbul
612
İstanbul
712
Edirne | Korona virüs testi yaptırmak için Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne akın eden çok sayıda vatandaş yoğunluk oluşturdu. Kentte yeniden tırmanışa geçen salgında, test yaptıran kişilerin çoğunluğunun gençlerden oluştuğu ve hafta sonu test yaptıran kişilerin sayısının bin 500’den fazla olduğu öğrenildi. Hastane önünde taksicilik yapan Ercan Özkaya, hastanede ilk kez bu kadar yoğun PCR kuyruğu gördüğünü söyledi.
812
Edirne
912
Edirne
1012
Bingöl | Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de korona virüs vaka oranlarında ciddi bir artış yaşandı. Aşılanma oranının yüzde 63 seviyelerinde ve aşı haritasında 'Turuncu' kategoride yer alan 7 ilden biri olan Bingöl’de, vaka oranları artış gösterdi. 11-17 Aralık illere göre haftalık vaka sayısında 100 binde 20 olan Bingöl’de, bu oran 2,5 kat gibi bir artış göstererek 100 binde 50 seviyelerine yükseldi.