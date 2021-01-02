T24 LogoT24 Logo

Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu

02 Ocak 2021 10:17

112

ATV ekranlarında ekrana gelen ve sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı Kim Milyoner Olmak İster, ünlü isimleri ağırladığı bölümüyle yılbaşı akşam reyting listesinde ilk 10'a giremedi.

212

İşte yılbaşı gecesi reyting listesinde yer alan yayınlar...

312

10 - Milli Piyango Yılbaşı Özel- Kanal D

412

9 - Atv Hava Durumu

512

8 - Ana Haber - Show TV

612

7 - Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 - Kanal D

712

6 - Güldür Güldür Show - Show TV

812

5 - Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

912

4 - Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber - Fox TV

1012

3 - Esra Erol'da - ATV

1112

2 - İbo Show - Star TV

1212

1 - O Ses Türkiye - TV8

ETİKETLER

yılbaşı gecesireytingleryılbaşı gecesi reytinglero ses türkiyeçok güzel hareketler bunlar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24