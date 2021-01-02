Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu
02 Ocak 2021 10:17
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ATV ekranlarında ekrana gelen ve sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı Kim Milyoner Olmak İster, ünlü isimleri ağırladığı bölümüyle yılbaşı akşam reyting listesinde ilk 10'a giremedi.
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İşte yılbaşı gecesi reyting listesinde yer alan yayınlar...
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10 - Milli Piyango Yılbaşı Özel- Kanal D
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8 - Ana Haber - Show TV
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7 - Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 - Kanal D
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6 - Güldür Güldür Show - Show TV
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5 - Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
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4 - Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber - Fox TV
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3 - Esra Erol'da - ATV
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2 - İbo Show - Star TV
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1 - O Ses Türkiye - TV8
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