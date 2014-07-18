Yıl 1968, yer Osmanbey: Cruyff Abi, gel şu arabaya bir el at!
18 Temmuz 2014 14:09
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Hollanda ekibi Ajax, Fenerbahçe ile 27 Kasım 1968'de oynanacak Şampiyon Kulüpler Kupası 2. tur maçı için İstanbul’a gelir. / Hazırlayan: Hürriyet’ten Umut Veis
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Mithatpaşa (İnönü) Stadı’nın zemininin bozuk olması sebebiyle maç bir ertesi güne yani 28 Kasım 1968’e ertelenir. Ajax ekibi zorunlu olarak bir gün daha İstanbul’da kalır.
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Ajax’ı taşıyan otobüs Osmanbey’de bir kazaya karışır.
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O andan itibaren Ajax’lı futbolcular bir İstanbul trafiği klasiği içinde kendilerini bulur.
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Johan Cruyff, Ajax takım otobüsüne çarpan araç sürücüsüyle tartışıyor.
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Fakat bir çözüm bulunamıyor. Ajax oyuncuları maça yetişebilmek için otobüse çarpan arabayı itmeyi deniyorlar.
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Fakat kazaya karışan şoför aracının kaza yerinden tutanaksız kaldırtmıyor. Polisin gelmesini beklemelerini istiyor. Sonunda beklenen polis gelip kazaya müdahale ediyor. Ajax takımı gecikmeli şekilde Mithatpaşa Stadı’na varıyor.
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Bir gün sonra oynanma kararı alınan maç zeminin kötü olmasına rağmen oynanıyor. Ajax takımı Fenerbahçe’yi Pieter Keizer ve Klaas Nuninga’nın golleri ile 2-0 mağlup ediyor.