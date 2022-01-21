Yetkililer 6 bin varilden fazla petrolün Pasifik Okyanusu'na sızdığını söylüyor: Peru kıyılarındaki deniz canlıları tehdit altında
21 Ocak 2022 10:11
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Yetkililer 6 bin varilden fazla petrolün Pasifik Okyanusu'na sızdığını söylüyor: Peru kıyılarındaki deniz canlıları tehdit altında
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Güney Amerika ülkesi Peru kıyılarındaki petrol sızıntısının yol açtığı kirlilik nedeniyle çok sayıda deniz canlısının yaşamı tehdit altında. Tonga'daki volkanik patlamanın neden olduğu tsunaminin ardından ülkenin Pasifik Okyanusu'ndaki La Pampilla rafinerisinden sızan petrolün yaklaşık 4 kilometrelik alana yayıldığı kaydedildi.
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Yetkililer, Tonga'daki volkanik patlamanın ardından meydana gelen tsunami sonucu oluşan dalgaların bir tankere çarpması sonrasında, Peru'daki La Pampilla Rafinerisi'ndeki 6 bin varilden fazla petrolün Pasifik Okyanusu'na sızdığını belirtti.
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Petrol sızıntısının 4 kilometrelik sahile yayıldığını ve sızıntıdan zarar gören üç sahilin kapatıldığını ifade eden yetkililer, çok sayıda ölü hayvanın kıyıya vurduğunu kaydetti. Yetkililer, rafineriyi işleten İspanyol Repsol şirketine daha fazla sorumluluk alması çağrısında bulundu.
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Kirlilikle mücadele için oluşturulan özel ekip, pompalar ve özel emici malzeme ile petrolü temizlemeye çalışıyor..
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Çevre Bakanı Ruben Ramirez, çevresel acil durum ilan ettiklerine işaret ederek, "Sorumsuz bir şekilde bölgedeki belediyelere ve polise hiçbir şey iletilmedi. Bu ciddi bir hasar, tatilciler bölgeden çıkarılıyor" ifadesini kullandı.
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La Pampilla rafinerisinden yapılan açıklamada ise sızıntının neden olduğu kirlilikle mücadele için 50 kişilik ekibin pompalar ve özel emici malzeme ile petrolü temizlediği duyuruldu. Açıklamada, kıyı şeridinde plaj temizliği çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
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Devlet Tarafından Korunan Doğal Alanlar Ulusal Servisi'nden yapılan açıklamada da petrol sızıntısının Guaneras Adaları Ulusal Rezerv Sistemi, Adacıklar ve Balıkçılar noktaları ile kuzey sahili Ancon'un rezerv alanını etkilediği aktarıldı. Savcılık, çevre kirliliği nedeniyle soruşturma başlattı.