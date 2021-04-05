Yeşilpınar'da kentsel dönüşüm protestosuna polis müdahalesi
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Yeşilpınar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm için elektrik, su ve doğalgazı kesmeye gelen görevlilere karşı koyan mahalle sakinlerine polis müdahale etti.
05 Nisan 2021 15:35
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Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi sakinleri kentsel dönüşüm için anlaştıkları İBB ve KİPTAŞ'ın kendilerine adaletsiz bir sözleşmeyi dayattığını öne sürüyordu.
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Yıkım öncesi bugün olaylar çıktı.
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Elektrik, su ve doğalgazı kesmeye gelen belediye görevlilerine mahalle sakinleri karşı koydu
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Yolu kapatan mahalle sakinleri, ekiplerin çalışmasına izin vermedi.
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Bunun üzerine polis müdahalede bulundu
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Polis, biber gazı sıkarak mahalle sakinlerini uzaklaştırdı.
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