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Yeşilçam yıldızlarının gazeteciler için grev yaptığı zamanlardan siyah beyaz kareler

21 Temmuz 2017 21:54

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Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray,Müjdat Gezen,Oya Başar,Müjde Ar gibi birçok işim gazeteciler için grev yapmıştı

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10 Temmuz 1952'de kurulan Türkiye Gazeteciler Sendikası,65.yılına özel bir dergi çıkardı

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TGS'nin kurucularından Hıfzı Topuz'un röportajının da yer aldığı derginin tarihçe bölümündeki fotoğraflar dikkat çekiyor

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Dergide,Türk sinemasının önemli isimlerinin Gazeteciler Sendikası'na destek verdikleri fotoğraf yer alıyor

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