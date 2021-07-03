Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu ve yönetmeni Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
Türk Sineması'nın usta oyuncularından senarist ve yönetmen Kartal Tibet, düzenlenen cenaze törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
03 Temmuz 2021 14:26
116
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu ve yönetmeni Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
216
Türk Sineması'nın usta oyuncularından senarist ve yönetmen Kartal Tibet, önceki gün akşam saatlerinde 83 yaşında hayatını kaybetti.
316
Koronavirüs salgını ve kendi arzusu üzerine özel bir tören yapılmayan unutulmaz sanatçı için Zincirlikuyu Camii'nde tören düzenlendi.
416
Cenazeye katılanlar arasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hülya Koçyiğit ile Orhan Gencebay gibi ünlü isimler katıldı.
516
Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit, Nuri Alçok ve çok sayıda hayranı katıldı.
616
Burada basın mensuplarına bir açıklama yapan Bakan Ersoy, "Tiyatro ve sinema dünyasının en önemli sanatçılarından biri maalesef kaybettik. Kartal Tibet sanatçı olarak örnek bir karakterdi. Hepimizin hafızalarında yer etmiş çok önemli karakterlere hayat vermiştir. Bizlere düşen sanatçımızın isminin kalıcı hala gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Örnek sanatçılarımızı maalesef birer birer kaybediyoruz. Önemli olan onların yerine onların anısını yaşatarak yeni sanatçılarımızı sanat dünyasına kazandırmak. Allah rahmet diliyorum. Ailesine sevenlerine sabırlar diliyorum" dedi.
716
Hülya Koçyiğit ise "Her şeyden önce bu büyük sanatçıya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyorum. Siz Türk halkının temsilcisiniz. Sanatçılar yaşarken değil her zaman eserleriyle anılmalı. Onun bize armağan ettiği çok güzel filmler var. O filmlerle sonsuza kadar yaşayacağına inanıyorum" diye konuştu.
816
Tibet, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
916
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu ve yönetmeni Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
1016
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu ve yönetmeni Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
1116
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu ve yönetmeni Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
1216
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu ve yönetmeni Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
1316
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu ve yönetmeni Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
1416
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu ve yönetmeni Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
1516
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu ve yönetmeni Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
1616
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu ve yönetmeni Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı