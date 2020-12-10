Yeryüzü Fotoğrafı ödülleri açıklandı: Doğanın geri aldığı terk edilmiş alanlar
10 Aralık 2020 10:42
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Jonk - Jonk'un fotoğraflarından oluşan çalışma 2600 aday arasından seçildi.
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Yanrong Guo - Miss adını verdiği, Çin'de Yi halkının yaşadığı en büyük yerleşim olan özerk Liangshan Yi bölgesinde, pipo içen bir adamı fotoğrafladığı görselle Halk jürisi kategorisinde birinci oldu.
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Yi Sun - İspanya'da kuraklık yaşanan bir mevzimde traktörlerin tarlada iç içe geçmiş izlerini havadan görüntülediği Kuru Toprakta Tarım 7. Çalışma adını verdiği görseliyle Doğa kategorisinde ödüle değer bulundu.
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Charles Xelot - insan eliyle çıkan ve her şeyi yok eden bir orman yangınında ölen bir ağacın, iki yıl sonra çektiği Ölü Ağaç adlı fotoğrafıyla, Değişen Ormanlar kategorisinde birinciliği aldı. Joe Habben - Değişen Bir İklim kategorisinde Venedik'te suların yükselişinin etkisini yansıtan fotoğrafıyla ödüllendirildi.