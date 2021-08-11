Yeniden buluşma bölümünde eski aşkı itiraf etmişlerdi; Friends yıldızlarının yakınlaştığı iddia edildi
Friends dizisinin yıldızları Jennifer Aniston ve David Schwimmer’ın dizinin yeniden buluşma bölümünden bu yana yakınlaştıkları iddia edildi.
11 Ağustos 2021 11:22
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Friends dizisinin yıldızları Jennifer Aniston ve David Schwimmer’ın dizinin yeniden buluşma bölümünden bu yana yakınlaştıkları iddia edildi.
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Closer dergisine konuşan bir kaynak, dizide Rachel ve Ross çiftini canlandıran ikilinin son zamanlarda Jennifer Aniston’ın Los Angeles’taki evinde vakit geçirdiğini söyledi.
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Özel bölümde, Aniston ve Schwimmer dizinin ilk yıllarında birbirlerinden ciddi şekilde hoşlandıklarını ancak hiçbir zaman birlikte olmadıklarını itiraf etmişti.
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Dergiye konuşan kaynak “Buluşma bölümünden sonra geçmişteki hisleri yeniden canlandı. Bölüm çekiminden sonra mesajlaşmaya başladılar” dedi. Kaynak, Schwimmer’ın bir süre sonra New York’tan Los Angeles’a Aniston’u görmeye gittiğini söyledi.