Yeni Zelanda ordusu çekti: Tonga'da volkan patlaması ve tsunaminin yarattığı tahribat ortaya çıktı
Yeni Zelanda ordusunun havdadan çektiği görüntüler, Tonga’daki tsunami ve volkan patlamasının yarattığı tahribatı gözler önüne serdi.
18 Ocak 2022 11:17
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Yeni Zelanda ordusunun havdadan çektiği görüntüler, Tonga’daki tsunami ve volkan patlamasının yarattığı tahribatı gözler önüne serdi.
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The Guardian’da yer alan habere göre, Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri’nin volkanik patlama ve tsunaminin yaşandığı Tonga’ya gönderdiği uydu görüntüleri internete sızdı.
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Havandan çekilen 40 fotoğraf, bazı bölgelerin külle kaplandığını, yıkılan binaları gösterirken bazı bölgelerde hiçbir hasar yaşanmadığı görüldü.
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Bazı bölgelerde “kısıtlı hasar” kaydedilirken bazı yerlerin tamamen tahrip olduğu dikkati çekti. Atata Adası’nda çok sayıda binanın yok olduğu, kalanlarda da sel kaynaklı hasar olduğu belirtildi.
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Tonga’dan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai Volkanı’nın patlaması ve ardından meydana gelen tsunaminin ardından kısıtlı haber alınabildi. Felaketler, Pasifik ülkesinin ana iletişim ağını bozdu
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Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı, biri Britanyalı olmak üzere iki kişinin hayatını kaybettiğini duyururken Tonga yetkililerinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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