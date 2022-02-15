Yeni Yüzüklerin Efendisi filmi The War of the Rohirrim'in vizyon tarihi belli oldu
15 Şubat 2022 10:23
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Warner Bros. ve New Line Cinema'nın ortak yapımı, animasyon Yüzüklerin Efendisi filmi "Lord of the Rings: The War of the Rohirrim"in vizyon tarihi belli oldu.
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"Hobbit"teki ve "Yüzüklerin Efendisi" serisinden önceki olayları anlatacak olan filmin 12 Nisan 2024'te vizyona girmesi planlanıyor.
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Orta Dünya'nın şekillenmesine yardımcı olan efsanevi Rohirrim Savaşının anlatılacağı filmde, güçlü Rohan Kralı Helm Hammerhand'ın hayatına ve Miğfer Dibi'nin yaratılışına odaklanılacak. Filmin yönetmen koltuğunda, Blade Runner: Black Lotus ve Star Wars: Visions gibi animasyon dizilerini de yöneten Japon anime yönetmeni Kenji Kamiyama oturuyor.
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J.R.R. Tolkien'in eserlerinden uyarlanan senaryoyu Jeffrey Addiss, Will Matthews, Phoebe Gittins ve Arty Papageorgiou'dan oluşan bir senaryo ekibi kaleme aldı. "Yüzüklerin Efendisi" ve "Hobbit" üçlemelerinin Oscar ödüllü senaryo ekibinin bir parçası olan Philippa Boyens, filmin yürütücü yapımcılığını üstleniyor.
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"Lord of the Rings: The War of the Rohirrim"den yayınlanan ilk konsept çizim, filmin Peter Jackson'ın üçlemelerindeki Orta Dünya tasvirinden ilham aldığını ortaya koyuyor.
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Yeni Yüzüklerin Efendisi filmi The War of the Rohirrim'in vizyon tarihi belli oldu