Yeni yıl sözlerinizi tutmanın beş yolu

Yeni yılda pek çok kişi hayatlarını değiştirecek sözler vermesi ancak bu sözlerin tutulmamasıyla bilinir. Daha sağlıklı yaşamak veya para biriktirmek, bir şeyi bırakmak veya yeni bir hobiye başlamak bunlardan en sık görülenleri
31 Aralık 2020 11:19
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BBC'nin aktardığı habere göre, Scranton Üniversitesi'nin bir çalışma sonucu insanların yalnızca yüzde 8'i kendilerine verdikleri yeni yıl sözlerini tutabildiğini gösterdi.
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İnsanların kendine verdikleri sözlerinin tutumasının ise motivasyon ile gerçekleşebileceği söyleniyor. İşte, yeni yıl sözlerinin gerçekleşmesini sağlamanin beş yolu:
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1. Küçük adımlar atın
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Psikoterapist Rachen Weinstein'a göre problemin bir kısmı, "Yeni yılda bambaşka bir insan olabileceğimiz" yanılgısıyla çok büyük hedefler koymaktan kaynaklanıyor: Kendinize küçük hedefler koyarsanız, bu hedefe ulaştıktan sonra hedefi yukarı çekme imkanınız da olur.
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2. Net olun
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Oxford Üniversitesi'nden Prof. Neil Levy "Salı öğleden sonra ve Cumartesi sabahları spor salonuna gideceğim" demenin başarı ihtimalinin, "Daha fazla spor yapacağım" demeye göre daha fazla olduğunu söylüyor.
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3. Destekten faydalanın
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Söz vermeye ve bu sözleri tutmaya dair faktörleri inceleyen Warwick Üniversitesi'nden felsefeci Dr. John Michael, verdiğimiz sözlerin başkaları için önemli olduğunu görmemiz durumunda bu taahhütleri yerine getirmeye daha yatkın olduğumuzu söylüyor.
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4. Başarısızlığı aşın
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Günlük yaşamınızda basit değişiklikler yapın. Hedefinize ulaşmak zorlaşırsa durun ve bir durum değerlendirmesi yapın.
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5. Sözünüzü uzun vadeli hedeflerle birleştirin
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Davranışsal psikoloji üzerine çalışan Dr. Anne Swinbourne'a göre kendinize verebileceğiniz en iyi sözler muğlak ve geçici heveslere dayanan değil, uzun vadeli hedeflerinizi gerçekleştirme yolunda ilerlemenize yardımcı olacak sözlerdir.