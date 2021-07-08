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Yeni sezon onayı alan ve iptal edilen diziler belli oldu

IMDb önümüzdeki dönemde yeni sezon onayı alan ve final kararı verilen dizileri listeledi.

08 Temmuz 2021 10:59

120

Lovecraft Country / İptal edildi

220

The Crew / İptal edildi

320

Good Omens / Yenilendi

420

Made for Love /Yenilendi

520

Good Girls / İptal edildi

620

The Upshaws / İptal edildi

720

Couples Therapy /Yenilendi

820

ZIWE /Yenilendi

920

Solar Opposites /Yenilendi

1020

Dad Stop Embarrassing Me! / İptal edildi

1120

The Moodys / İptal edildi

1220

Cruel Summer / Yenilendi

1320

Manifest / İptal edildi

1420

Girls5Eva/ Yenilendi

1520

See / Yenilendi

1620

Zoey's Extraordinary Playlist / İptal edildi

1720

Die Hart / Yenilendi

1820

Shadow and Bone / Yenilendi

1920

Jupiter's Legacy / İptal edildi

2020

City on a Hill / Yenilendi

sezon onayı alan dizileriptal edilen dizilerIMDB
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