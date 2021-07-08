Yeni sezon onayı alan ve iptal edilen diziler belli oldu
IMDb önümüzdeki dönemde yeni sezon onayı alan ve final kararı verilen dizileri listeledi.
08 Temmuz 2021 10:59
120
Lovecraft Country / İptal edildi
220
The Crew / İptal edildi
320
Good Omens / Yenilendi
420
Made for Love /Yenilendi
520
Good Girls / İptal edildi
620
The Upshaws / İptal edildi
720
Couples Therapy /Yenilendi
920
Solar Opposites /Yenilendi
1020
Dad Stop Embarrassing Me! / İptal edildi
1120
The Moodys / İptal edildi
1220
Cruel Summer / Yenilendi
1320
Manifest / İptal edildi
1620
Zoey's Extraordinary Playlist / İptal edildi
1820
Shadow and Bone / Yenilendi
1920
Jupiter's Legacy / İptal edildi
2020
City on a Hill / Yenilendi
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