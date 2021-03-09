Yeni PUBG oyunu New State için 5 milyon kişi ön kayıt yaptırdı
09 Mart 2021 13:12
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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS'un yapımcılığını KRAFON Inc'in yaptığı yeni PUBG oyunu PUBG: New State'in erken kayıt sayısı açıklandı.
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Yeni PUBG oyunu PUBG: New State, geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu ve duyurunun hemen ardından da erken kayıt başlamıştı. Yapılan son açıklamaya göre yaklaşık 1 hafta içerisinde oyuna 5 milyon kişi ön kayıt yaptırmış durumda. Oyun şu anda yalnızca Google Play'de erken kayıt aşamasında. iOS için ön kayıt daha sonra başlayacak.
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Bu erken kayıt sayısı oyunun ne kadar büyük ilgi çektiğinin kanıtı. Oyunun çıkışı ile birlikte uzun bir süre gündemde kalması bekleniyor. Oyunun Android için ön kayıtları devam ediyor.
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Bu yeni PUBG oyunu PUBG: New State, grafiksel anlamda sınırları zorlaması beklenen bir oyun. Kullanılan Global Illumination teknolojisi sayesinde yalnızca daha iyi grafik değil, ayrıca daha stabil de bir oyun karşımıza çıkacak.
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Yeni PUBG oyunu New State için 5 milyon kişi ön kayıt yaptırdı