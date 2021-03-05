Yeni Porsche Taycan Cross Turismo tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
Porsche, tamamen elektrikli CUV modeli Taycan Cross Turismo’nun dünya prömiyerini gerçekleştirdi ve 4 farklı versiyonunu tanıttı.
05 Mart 2021 13:33
110
Dört tekerlekten çekiş sistemi ve 93,4 kWh kapasiteye sahip Performans Plus Bataryası'nın standart olarak sunulduğu bu yeni model, diğer Taycan modellerinde olduğu gibi 800 voltluk bir sistemle çalışıyor.
210
Dört tekerlekten çekişli ve adaptif havalı süspansiyonlu yeni yüksek teknolojili şasi, off-road koşullarında dinamik özelliklerden taviz vermeyen bir performans sağlıyor.
310
Arka koltukta yolcular için sunulan 47 milimetre daha fazla baş mesafesi ve 1200 litreyi aşan bagaj kapasitesi Cross Turismo modelini gerçek anlamda çok yönlü bir otomobil haline getiriyor.
410
2019 yılında, ilk tamamen elektrikli Porsche modelini pazara sunarak elektromobilite alanında önemli bir mesaj verdiklerini ileten Porsche AG Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Blume, "2020 yılında, Avrupa'da satışını yaptığımız otomobillerin üçte birinde elektrikli aktarma organları bulunuyordu. Elektromobilite bizim geleceğimiz. Taycan Cross Turismo ile geleceğe doğru büyük bir adım daha atıyoruz." dedi.
510
Aracın baz versiyonunda 380 beygir güç sunulduğu belirtiliyor. Fakat launch control özelliğiyle bu gücün 476 beygire yükselebiliyor.
610
Taycan Cross Turismo'nun en üst versiyonuna bakıldığında, 2.7 saniyelik bir 0-100 km/s hızı görülüyor.
710
Bu değer, sedan modelin en üst versiyonuna göre sadece 0.1 saniye kadar daha düşük oluyor.
810
Maksimum hız değeri de yine sedan modelin en üst versiyonuna göre 5 km/s kadar azalarak 250 km/s'ye inmiş.
910
Yeni Porsche Taycan Cross Turismo tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
1010
Yeni Porsche Taycan Cross Turismo tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri