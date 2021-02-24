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Yeni Mercedes-Benz C-Serisi'nin tanıtımı yapıldı

Yenilenerek çok sayıda ilki bünyesinden barındıran Yeni Mercedes-Benz C-Serisi, düzenlenen dijital dünya lansmanı ile tanıtıldı.

24 Şubat 2021 15:35

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Mercedes-Benz C-Serisi, 2021 yılı itibarıyla yeni nesline kavuşuyor. Model tarihinde pek çok ilki bünyesinde barındıran W206 kasa kodlu C-Serisi'nin resmi tanıtımı gerçekleştirildi.

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Yeni Mercedes-Benz C-Serisi'nin tanıtımı yapıldı

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Ön görünümü dolduran, markaya özgü ön ızgara tüm versiyonlara merkezi olarak konumlandırılmış bir Yıldız’a sahip. Bununla birlikte versiyona bağlı olarak ızgaranın detayları değişkenlik gösteriyor.

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C-Serisi’nin Sedan gövde tipinde ilk kez iki parçalı arka aydınlatma grubu tasarımı kullanılırken aydınlatma fonksiyonları yan paneller ve bagaj kapağındaki stop lambası parçalarına bölünüyor.

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Konsol, üst ve alt olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kanat profilini andıran mimaride uçak motoru benzeri düzleştirilmiş yuvarlak havalandırma ızgaraları dikkat çekiyor. Göstergenin ve orta ekranın 6 derece kadar eğimli yapısı sürücü odaklı bir görünüm sağlıyor.

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10,25 inç (26,0 cm) ve 12,3 inç (31,2 cm) olmak üzere iki sürücü ekranı boyutu seçeneği bulunuyor.

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Araç fonksiyonları yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran üzerinden yönetiliyor. Standart olarak sunulan 9,5 inçlik (24,1 cm) ekran dışında isteğe bağlı olarak 11,9 inçlik (30,2 cm) bir ekran da tercih edilebiliyor.

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Yeni Mercedes-Benz C-Serisi'nin tanıtımı yapıldı

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Enerji geri kazanımı ve süzülme gibi fonksiyonların da katkısıyla benzinli motor çok daha verimli bir yapı ortaya koyuyor.

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Mercedes-Benz, yeni nesil C-Serisi’ni üç benzinli, üç dizel, bir de plug-in hibrit motor seçeneğiyle satacak.

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Tamamı dört silindirli olan motor gamında benzin kanadı 1.5 turbo C180’de 170; 2.0 turbo C300’de ise 258 bg güç sunacak. Araya konumlanan 1.5 turbo C200 ise 204 bg üretecek.

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Tamamı 2.0 litre olan dizeller ise C 200d’de 163, C 220d’de 200, C300d’de ise 265 bg güç sunacak.

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25,4 kWh’lik bataryadan beslenen C 300e ise toplamda 313 bg güç, 550 Nm tork sunacak ve WLTP normlarına göre 100 km’ye kadar elektrik menzili verecek.

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Yeni Mercedes-Benz C-Serisi'nin tanıtımı yapıldı

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