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Yeni Meclis'in faturası!

03 Temmuz 2014 22:00

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TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, milletvekillerinin odalarının yer aldığı yeni halkla ilişkiler binası için satın alınan mal ve hizmetlerin kalem kalem fatura bedellerini açıkladı. İşte Atatürk portresinden mobilya alımına kadar Meclis'in yaptığı masraflar...

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Milletvekili makam odalarının tefrişi için mobilya alımı: 4 milyon 349 bin 774 TL.

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Bina için Atatürk portresi alımı: 108 bin 900 TL.

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535 adet Led TV alımı: 397 bin 599 TL.

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IP TV yayın sistemi alımı: 627 bin 200 TL

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Milletvekili odalarına askı alımı: 28 bin 302 TL. Binaya otel tipi askı alımı: 40 bin 242 TL.

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Milletvekili odalarına mini buzdolabı alımı: 143 bin 656 TL.

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Milletvekili odalarına çöp kutusu alımı: 166 bin 997 TL.

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Bina kuaför salonu jaluzi perde alımı: 357 TL.

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Binaya perde alımı: 136 bin 52 TL.

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Bina milletvekili odası haricindeki mekânlara perde alımı: 76 bin 848 TL.

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50 adet evrak imha makinesi alımı: 63 bin 302 TL.

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Bina mescit girişine halı alımı: 19 bin 66 TL.

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Bina paspas alımı: 36 bin 175 TL.

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Güç modülü alımı: 381 bin 957 TL.

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2500 A şalter alımı: 28 bin 240 TL.

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Bina elektronik faks sunucu sistemi alımı: 41 bin 500 TL.

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Tüp geçite müzik yayın ve anons sistemi alımı: 20 bin 550 TL.

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Tüp geçite aydınlatma armatürü alımı: 40 bin 850 TL.

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Bina yönlendirme levhası ve kapı isimliği alımı: 101 bin 586 TL.

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Otopark levhaları alımı: 16 bin 47 TL.

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Ayaklı metal askılık alımı: 2 bin 790 TL.

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Bina mescidine ayakkabılık alımı: 19 bin 500 TL.

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Binaya duvar tipi hoparlör alımı: 3 bin 300 TL.

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Binaya rack kabin ve yedekleme ünitesi alımı: 5 bin 150 TL.

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Bina yangın otomasyon senaryosu hazırlanması: 11 bin TL.

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Bina iç mekan bayrak ve bayrak direği alımı: 13 bin 994 TL.

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Bina tuvaletlerine alüminyum çerçeve alımı: 950 TL.

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Bina sunucu odasındaki güç kaynağına snmp adaptörü alımı ve montajı: 2 bin 200 TL.

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Bina otoparkına bariyer alımı: 11 bin 500 TL.

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Binaya 520 adet klozet kapak örtüsü alımı: 20 bin 800 TL.

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Kapı stopu alımı ve montajı: 4 bin 200 TL.

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Binaya yedek seramik alımı: 23 bin 792 TL.

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Bina WC kapılarına metal levha alımı: 11 bin 160 TL.

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Çini panolar için çerçeve alımı: 38 bin TL.

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Binaya muhtelif dolap alımı: 40 bin 90 TL.

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Binaya konuşmacı kürsüsü ve masası ile banko alımı: 43 bin 500 TL.

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10 kalem malzeme dolabı alımı: 40 bin 370 TL.

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565 adet tümleşik/bütünleşik bilgisayar alımı: 1 milyon 409 bin 878 TL.

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600 adet lazer ağ yazıcı: 872 bin 256 TL.

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Sunucu, depolama ve veri merkezi: 3 milyon 24 bin TL.

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