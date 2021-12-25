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Yeni James Bond kim olacak?

16 yıl ve 5 filmden sonra Daniel Craig, James Bond rolüne veda etti. 007 karakterini dönüştüren ve günümüze daha uygun hale getiren Craig, serinin en iyi filmleri arasına girecek yapımlarda rol aldı; bayrağı ondan devralacak olan yeni Bond'u zor bir sınav bekliyor. Craig'in 'No Time to Die'ın son Bond filmi olacağını açıklamasından bu yana yeni Bond'un kim olacağı tartışılıyor. Yapımcı Barbara Broccoli, Bond'un beyaz olmak zorunda olmadığını, ancak Britanyalı ajanı bir erkek oyuncunun canlandırmaya devam edeceğini ifade etti. BBC muhabiri Steven McIntosh, rol için ortaya atılan iddiaları ve yapılan çeşitli açıklamaları derledi. İşte bir sonraki Bond olabilecek isimler...

25 Aralık 2021 10:04

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16 yıl ve 5 filmden sonra Daniel Craig, James Bond rolüne veda etti. 007 karakterini dönüştüren ve günümüze daha uygun hale getiren Craig, serinin en iyi filmleri arasına girecek yapımlarda rol aldı; bayrağı ondan devralacak olan yeni Bond'u zor bir sınav bekliyor. Craig'in 'No Time to Die'ın son Bond filmi olacağını açıklamasından bu yana yeni Bond'un kim olacağı tartışılıyor. Yapımcı Barbara Broccoli, Bond'un beyaz olmak zorunda olmadığını, ancak Britanyalı ajanı bir erkek oyuncunun canlandırmaya devam edeceğini ifade etti. BBC muhabiri Steven McIntosh, rol için ortaya atılan iddiaları ve yapılan çeşitli açıklamaları derledi. İşte bir sonraki Bond olabilecek isimler...

29

Tom Hardy

39

Idris Elba

49

Regé-Jean Page

59

Richard Madden

69

James Norton

79

Tom Hopper

89

Jamie Dornan

99

Henry Cavill

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