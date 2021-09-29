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Yeni James Bond filmi Ölmek İçin Zaman Yok'a kraliyet katılımlı gala

29 Eylül 2021 10:30

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25'inci James Bond filmi No Time to Die (Ölmek İçin Zaman Yok) için İngiltere'nin başkenti Londra'da kraliyetin de katıldığı bir gala yapıldı.

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Daniel Craig'in beşinci ve son kez James Bond karakterine hayat verdiği İngiliz yapımı aksiyon serisinin yeni filmi için Royal Albert Hall'da gösterişli bir etkinlik düzenlendi.

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Galanın en önemli konukları kraliyet üyeleri Prens William, Kate Middleton, Prens Charles ve Düşes Camilla oldu.

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Kate Middleton, tasarımcı Jenny Packham imzalı parıltılı bir elbiseyle kırmızı halının en beğnilen ismi oldu.

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Kraliyet üyeleri, kırmızı halı sonrası galanın yapılacağı salonda kendilerini karşılayan filmin oyuncularıyla sıcak bir sohbet gerçekleştirdi.

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Galada filmin diğer oyuncuları Ana de Armas, Lashana Lynch, Naomie Harris de hazır bulundu.

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Filmin müziklerini yapan Finneas O'Connell ve Billie Eilish kardeşler de galaya katılan isimler arasındaydı.

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Finneas O'Connell ve Billie Eilish kardeşler de Prens William ve Kate Middleton ile tanışarak film üzerine konuştu.

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İşte cuma günü vizyona girecek olan No Time to Die filminin yıldızlarla dolu prömiyerinden yansıyanlar...

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Yeni James Bond filmi No Time to Die'a (Ölmek İçin Zaman Yok) kraliyet katılımlı gala

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Yeni James Bond filmi No Time to Die'a (Ölmek İçin Zaman Yok) kraliyet katılımlı gala

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Yeni James Bond filmi No Time to Die'a (Ölmek İçin Zaman Yok) kraliyet katılımlı gala

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Yeni James Bond filmi No Time to Die'a (Ölmek İçin Zaman Yok) kraliyet katılımlı gala

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Yeni James Bond filmi No Time to Die'a (Ölmek İçin Zaman Yok) kraliyet katılımlı gala

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