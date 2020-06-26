Yeni Formula 1 sezonuna 9 gün kaldı: İşte, dünyanın en prestijli motor sporu şampiyonluğu için yarışacak arabalar
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Formula 1 sezonu, uzun bir aradan sonra 5 Temmuz'da Avustralya'da başlayacak. Gridde bu sene de 20 araba ve 10 takım olacak. İşte, bu sezon dünyanın en büyüğü olmak için yarışacak arabalar...
26 Haziran 2020 11:33
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Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Formula 1 sezonu, uzun bir aradan sonra 5 Temmuz'da Avustralya'da başlayacak. Gridde bu sene de 20 araba ve 10 takım olacak. İşte, bu sezon dünyanın en büyüğü olmak için yarışacak arabalar...
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HAAS - V.F-20
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Ferrari - SF1000
419
Ferrari - SF1000
519
Red Bull - RB16
619
Red Bull - RB16
719
Racing Point - RP.20
819
Yeni Formula 1 sezonuna 9 gün kaldı: İşte, dünyanın en prestijli motor sporu şampiyonluğu için yarışacak arabalar