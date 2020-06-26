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Yeni Formula 1 sezonuna 9 gün kaldı: İşte, dünyanın en prestijli motor sporu şampiyonluğu için yarışacak arabalar

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Formula 1 sezonu, uzun bir aradan sonra 5 Temmuz'da Avustralya'da başlayacak. Gridde bu sene de 20 araba ve 10 takım olacak. İşte, bu sezon dünyanın en büyüğü olmak için yarışacak arabalar...

26 Haziran 2020 11:33

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Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Formula 1 sezonu, uzun bir aradan sonra 5 Temmuz'da Avustralya'da başlayacak. Gridde bu sene de 20 araba ve 10 takım olacak. İşte, bu sezon dünyanın en büyüğü olmak için yarışacak arabalar...

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HAAS - V.F-20

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Ferrari - SF1000

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Ferrari - SF1000

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Red Bull - RB16

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Red Bull - RB16

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Racing Point - RP.20

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Yeni Formula 1 sezonuna 9 gün kaldı: İşte, dünyanın en prestijli motor sporu şampiyonluğu için yarışacak arabalar

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Williams - FW 43

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Williams - FW 43

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Alfa Romeo - C39

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Alfa Romeo - C39

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Mercedes - W11

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Mercedes - W11

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McLaren - MCL 35

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McLaren - MCL 35

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Renault - R.S.20

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Alpha Tauri - AT01

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Alpha Tauri - AT01

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