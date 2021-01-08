Sedan, Hatchback ve Station Wagon gövde seçeneklerine Crossover sınıfında "Egea Cross" eklendi. Yeni Egea ailesinin Türkiye fiyatları belli oldu.
08 Ocak 2021 11:22
112
Tofaş’ın, 2015 yılında seri üretime geçirdiği ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine Tipo ismiyle ihraç ettiği Egea model ailesi yenilendi. Yenilenen Egea'nın Türkiye lansmanı yapıldı.
212
Lansmanla birlikte yeni Egea fiyatları da belli oldu. Yeni Egea'nın sedan versiyonunun fiyatı 130.900 TL'den başlarken, en donanımlı versiyonu 224.900 TL'ye satılacak.
312
Egea'nın merakla beklenen ve önsatışa sunulacak olan yeni Egea Cross 154.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Egea Cross'un en pahalı versiyonu ise 232.000 TL olacak.
412
Tamamen yenilenen Egea Ailesi’nde ilk olarak ön ızgara dikkat çekiyor. Izgarada yer alan diğer önemli yenilk ise yeni logo.
512
Sedan, Hatchback ve Station Wagon gövde seçeneklerine Crossover sınıfında “Egea Cross” eklendi.
612
Egea'nın iç tasarımı da baştan aşağı yenilenmiş. 7 inçlik dijital gösterge panelinin yanında 10.25 inçlik dokunmatik ekrana yer verilmiş. FCA Grubu’nun ilk olarak Fiat 500 modelinde kullandığı UConnect 5 multimedya sistemi burada da yer alıyor.
712
Yerden yüksekliği 40 mm artan Cross modelinde önünde, arkasında ve yan taraflarında koruma plakalarına yer verilirken tavan rayları sayesinde toplam yüksekliği standart Egea'lara göre 70 mm arttı.
812
Yeni Egea fiyatları belli oldu
912
Yeni Egea, 2021 yılında yollara baştan aşağı yenilenen motor ailesiyle çıkacak. İlk olarak yeni Egea, yepyeni 100 HP gücünde 1.0 litrelik GSE T3 motorla donatılacak. Yeni üç silindirli motor mevcut 1.4 litrelik motordan farklı olarak 1500 d/d’den itibaren 190 Nm gibi yüksek bir torku kullanıma sunuyor.
1012
Euro 6D final uyumlu Multijet dizel motorlar, 1.3 litre 95 HP ve 1.6 litre 130 HP (daha önce 120 HP) olmak üzere iki farklı güç seçeneği sunuyor.
1112
İyileştirilen performans ve 110 gr/km’den (WLTP normuna göre) başlayan CO2 emisyon değerleriyle yeni dizel motor ailesi yüksek verimlilik seviyesiyle öne çıkıyor.
1212
Başlangıç olarak tüm motorlar manuel vitesle geliyor, son çeyrekte otomatik vites seçeneği gelmesi bekleniyor.