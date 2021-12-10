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Yeni düzenlemeye göre hangi araç sahibi, ne kadar MTV ödeyecek?

Yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) artış oranı belli oldu. Buna göre en düşük MTV tutarı 109 liradan 136,25 liraya, en yüksek MTV tutarı ise 50 bin 107 liradan 62 bin 634 liraya çıkmış oldu.

10 Aralık 2021 16:27

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Yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) artış oranı belli oldu. Buna göre en düşük MTV tutarı 109 liradan 136,25 liraya, en yüksek MTV tutarı ise 50 bin 107 liradan 62 bin 634 liraya çıkmış oldu.

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Bloomberg'in haberine göre; peki 2022 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?

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01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL 4-6 yaş 0-1300 cc 2019 MTV: 600 lira 2020 MTV: 672 lira 2021 MTV: 733 lira 2022 MTV: 916 Lira 1301-1600 cc 2019 MTV: 1124 lira 2020 MTV: 1258 lira 2021 MTV: 1372 lira 2022 MTV: 1715 Lira

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01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL 4-6 yaş 1601-1800 cc 2019 MTV: 2068 lira 2020 MTV: 2316 lira 2021 MTV: 2526 lira 2022 MTV: 3158 Lira 1801-2000 cc 2019 MTV: 3211 lira 2020 MTV: 3596 lira 2021 MTV: 3923 lira 2022 MTV: 4904 Lira

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01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL 7-11 yaş 0-1300 cc 2019 MTV: 336 lira 2020 MTV: 376 lira 2021 MTV: 410 lira 2022 MTV: 512 Lira 1301-1600 cc 2019 MTV: 652 lira 2020 MTV: 730 lira 2021 MTV: 796 Lira 2022 MTV: 995 Lira

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01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL 7-11 yaş 1601-1800 cc 2019 MTV: 1218 lira 2020 MTV: 1364 lira 2021 MTV: 1488 lira 2022 MTV: 1860 Lira 1801-2000 cc 2019 MTV: 1888 lira 2020 MTV: 2114 lira 2021 MTV: 2306 lira 2022 MTV: 2882 Lira

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01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL 16 yaş ve yukarısı 0-1300 cc 2022 MTV: 136 Lira 1301-1600 cc 2022 MTV: 270 Lira

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01.01.2018 SONRASI TESCİL 0-1300 motor Matrahı 56 bin 500 liraya kadar 1-3 yaş - 1313 lira 4-6 yaş - 916 lira Matrahı 56 bin 500 - 99 bin lira arası 1-3 yaş - 1.444 lira 4-6 yaş - 1008 lira Matrahı 99 bin lira ve üstü 1-3 yaş - 1.576 lira 4-6 yaş - 1099 lira

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01.01.2018 SONRASI TESCİL 1301-1600 motor Matrahı 56 bin 500 liraya kadar 1-3 yaş - 2.288 lira 4-6 yaş - 1.715 lira 1301-1600 cc Matrahı 56 bin 500 - 99 bin lira arası 1-3 yaş - 2.518 lira 4-6 yaş - 1.888 lira 1301-1600 cc Matrahı 99 bin lira ve üstü 1-3 yaş - 2.746 lira 4-6 yaş - 2.059 lira

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01.01.2018 SONRASI TESCİL 1601-1800 cc Matrahı 141 bin 600 lira 1-3 yaş - 4.445 lira 4-6 yaş - 3.476 lira Matrahı 141 bin 600 lira ve üstü 1-3 yaş - 4.851 lira 4-6 yaş - 3.790 lira

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01.01.2018 SONRASI TESCİL 1801-2000 cc Matrahı 141 bin 600 lira 1-3 yaş - 5.603 lira 4-6 yaş - 4.315 lira Matrahı 141 bin 600 lira ve üstü 1-3 yaş - 7.004 lira 4-6 yaş - 5.886 lira

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01.01.2018 SONRASI TESCİL 2001 - 2500 cc Matrahı 176 bin 800 lira 1-3 yaş - 10.506 lira 4-6 yaş - 7.628 Matrahı 176 bin 800 lira ve üstü 1-3 yaş - 11.463 lira 4-6 yaş - 8.320 lira

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01.01.2018 SONRASI TESCİL 2501 - 3000 cc Matrahı 353 bin 900 lira 1-3 yaş - 14.649 lira 4-6 yaş - 12.745 lira Matrahı 353 bin 900 lira ve üstü 1-3 yaş - 15.983 lira 4-6 yaş - 13.903 lira

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01.01.2018 SONRASI TESCİL 4001 cc ve yukarısı Matrahı 672 bin 600 lirayı aşmayan 1-3 yaş - 57.415 lira Matrahı 672 bin 600 lirayı aşan 1-3 yaş - 62.634 lira

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