Yeni düzenlemeye göre hangi araç sahibi, ne kadar MTV ödeyecek?
Yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) artış oranı belli oldu. Buna göre en düşük MTV tutarı 109 liradan 136,25 liraya, en yüksek MTV tutarı ise 50 bin 107 liradan 62 bin 634 liraya çıkmış oldu.
10 Aralık 2021 16:27
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Yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) artış oranı belli oldu. Buna göre en düşük MTV tutarı 109 liradan 136,25 liraya, en yüksek MTV tutarı ise 50 bin 107 liradan 62 bin 634 liraya çıkmış oldu.
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Bloomberg'in haberine göre; peki 2022 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL 16 yaş ve yukarısı 0-1300 cc 2022 MTV: 136 Lira 1301-1600 cc 2022 MTV: 270 Lira
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01.01.2018 SONRASI TESCİL 0-1300 motor Matrahı 56 bin 500 liraya kadar 1-3 yaş - 1313 lira 4-6 yaş - 916 lira Matrahı 56 bin 500 - 99 bin lira arası 1-3 yaş - 1.444 lira 4-6 yaş - 1008 lira Matrahı 99 bin lira ve üstü 1-3 yaş - 1.576 lira 4-6 yaş - 1099 lira
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01.01.2018 SONRASI TESCİL 1301-1600 motor Matrahı 56 bin 500 liraya kadar 1-3 yaş - 2.288 lira 4-6 yaş - 1.715 lira 1301-1600 cc Matrahı 56 bin 500 - 99 bin lira arası 1-3 yaş - 2.518 lira 4-6 yaş - 1.888 lira 1301-1600 cc Matrahı 99 bin lira ve üstü 1-3 yaş - 2.746 lira 4-6 yaş - 2.059 lira
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01.01.2018 SONRASI TESCİL 1601-1800 cc Matrahı 141 bin 600 lira 1-3 yaş - 4.445 lira 4-6 yaş - 3.476 lira Matrahı 141 bin 600 lira ve üstü 1-3 yaş - 4.851 lira 4-6 yaş - 3.790 lira
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01.01.2018 SONRASI TESCİL 1801-2000 cc Matrahı 141 bin 600 lira 1-3 yaş - 5.603 lira 4-6 yaş - 4.315 lira Matrahı 141 bin 600 lira ve üstü 1-3 yaş - 7.004 lira 4-6 yaş - 5.886 lira
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01.01.2018 SONRASI TESCİL 2001 - 2500 cc Matrahı 176 bin 800 lira 1-3 yaş - 10.506 lira 4-6 yaş - 7.628 Matrahı 176 bin 800 lira ve üstü 1-3 yaş - 11.463 lira 4-6 yaş - 8.320 lira
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01.01.2018 SONRASI TESCİL 2501 - 3000 cc Matrahı 353 bin 900 lira 1-3 yaş - 14.649 lira 4-6 yaş - 12.745 lira Matrahı 353 bin 900 lira ve üstü 1-3 yaş - 15.983 lira 4-6 yaş - 13.903 lira
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01.01.2018 SONRASI TESCİL 4001 cc ve yukarısı Matrahı 672 bin 600 lirayı aşmayan 1-3 yaş - 57.415 lira Matrahı 672 bin 600 lirayı aşan 1-3 yaş - 62.634 lira