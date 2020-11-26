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Yeni AKM inşaatında son durum havadan görüntülendi

İstanbul Taksim'de yıkılıp yeniden yapılmak üzere 10 Şubat 2019 tarihinde temeli atılan yeni AKM inşaatında sona yaklaşıldı. 2021'in ilk yarısında tamamlanması hedeflenen AKM inşaatının son durumu, havadan fotoğraflandı.

26 Kasım 2020 13:16

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Taksim'de hızla yükselen yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında sona yaklaşıldı.

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Çalışmaların sürdüğü inşaattaki son durum havadan fotoğraflandı.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'de artık montaj aşamasındayız. Tahminimiz 2021 yılının ilk yarısında bu inşaatı tamamlayacağız." dedi.

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10 Şubat 2019 tarihinde temeli atılan yeni AKM inşaatında çalışmalar devam ediyor.

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AKM inşaatının 2021'in ilk yarısında tamamlanması hedeflendi.

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Yeni AKM inşaatında son durum havadan görüntülendi

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Yeni AKM inşaatında son durum havadan görüntülendi

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Yeni AKM inşaatında son durum havadan görüntülendi

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Yeni AKM inşaatında son durum havadan görüntülendi

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Yeni AKM inşaatında son durum havadan görüntülendi

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İstanbulTaksimAKMAtatürk Kültür MerkeziKültür ve Turizm BakanıMehmet Nuri Ersoy
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