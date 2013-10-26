Yeme de duvara as!

Modernist mutfak, bilimsel temelde yeni ve yaratıcı yemekler hazırlama deneyleri yapan aşçılar tarafından kullanılan, benimsenen bir kavram. Nathan Myhrvold'un bu ay yayınlanan kitabında modernist mutfak ele alınıyor. Kitap, bu fotoğraftaki 'kavanozlanmış' sebzelerin görüntüsü gibi, yemekleri daha önce hiç görmediğiniz şekilde göstermeyi hedefliyor.
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Myhrvold, hemen hemen her fotoğrafta bu fotoğrafta olduğu gibi farklı farklı çekilen karelerin biraraya getirildiğini söylüyor.
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Myhrvold, buharla pişirilen brokolinin daha renkli ve besin değerinin daha yüksek olduğunu ama bunu fotoğraflamanın zorlukları olduğunu söylüyor. Myhrvold, yarım bir tencere içinde kaynayan su yardımıyla pişen brokoli görüntüsünü doğal bir şekilde fotoğraflamanın zorluğundan bahsediyor.
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"Bu, çekiminin hazırlanması, çekilmesi ve düzenlenmesi teknik olarak en zor resimlerden biriydi" diyor Myhrvold. Ama ortaya çıkan sebzeler ve kökleri görüntüsünün sirki andıran rengarek fotoğrafının uğraşlara değdini söylüyor. Myhrvold, iki hamburger köftesinin közde ızgara yapılmasını gösteren bu fotoğrafın çekilebilmesi için birçok farklı karenin çekildiğini, bunların daha sonra dijital olarak biraraya getirlidiğini söylüyor.
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Myhrvold, iki hamburger köftesinin közde ızgara yapılmasını gösteren bu fotoğrafın çekilebilmesi için birçok farklı karenin çekildiğini, bunların daha sonra dijital olarak biraraya getirlidiğini söylüyor.
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Modernist mutfağın bir diğer adı da moleküler gastronomi. Bununla pişirmenin pişirilen ürünlerde nasıl bir kimyasal ve fiziksel değişime yol açtığı anlatılıyor. Fotoğrafta bir soğanın miskroskopta görülen yüzeyi görüntüsü yer alıyor.
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Nathan Myhrvold, bu ahtapot fotoğrafı yaratılırken ahtapotun mürekkebinin bir göz damlası yardımıyla ahtapoyun bulunduğu su dolu tanka damlatıldığını söylüyor. Kaynak: BBC Türkçe